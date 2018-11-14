Стэн Ли придумал нового супергероя незадолго до смерти

Сооснователь Marvel Comics, писатель и актер Стэн Ли (полное имя Стэнли Мартин Либер – прим. ред.) незадолго до своей смерти придумал очередного супергероя. Об этом рассказала его дочь Джоан, передает TMZ.

По ее словам, нового супергероя они создавали совместо, прорабатывая образ. Нарекли они его Человек-грязь (Dirt Man). При этом Джоан оставила в секрете, какими именно способностями обладает Человек-грязь, и какова его роль. Дочь Стэна Ли заверила, что продолжит работу над образом героя, чтобы детально развить его. После этого Человек-грязь сможет появиться на экранах.

Как писал «Новый День», Стэн Ли умер 12 ноября в возрасте 95 лет. Совместно с несколькими художниками, включая Джека Кёрби и Стива Дитко, он придумал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, людей-икс, команду супергероев «Фантастическая четвёрка» и многих других. Кроме того Стен Ли известен по многочисленным эпизодическим ролям в кино. Например, он сыграл смотрителя библиотеки, охранника.

Существует высокая вероятность, что зрители увидят новые роли Стэна Ли в ближайшие годы. Это объясняется тем, что, начиная с 2016 года, он регулярно снимался в камео, которые пока не увидели свет. Кроме того, Disney (владеет Marvel) начала использовать оцифрованные копии умерших актёров в своих фильмах: в «Звёздных войнах: Изгой-один» появился Питер Кушинг (злодей Уилхафф Таркин), а Кэри Фишер, скончавшаяся в 2016 году, появится в девятом эпизоде, отмечает TJ.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 14.11.18

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