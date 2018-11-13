Умер автор комиксов Marvel, «папа» Человека-паука и Халка Стэн Ли

В США на 96-м году жизни скончался американский писатель, автор комиксов вселенной Marvel о Человеке-пауке, Халке, людях-икс и «мстителях» Стэн Ли (полное имя Стэнли Мартин Либер – прим. ред.). Об этом рассказала его дочь Джоан. Она не стала называть причину смерти. Известно, что ранее он заболел пневмонией и исптывал проблемы со зрением.

«Мой отец любил всех своих поклонников, он был великим и порядочным человеком», – сказала его дочь. Стэн Ли совместно с несколькими художниками, включая Джека Кёрби и Стива Дитко, придумал Человека-паука, Халка, Доктора Стрэнджа, людей-икс, команду супергероев «Фантастическая четвёрка» и многих других. Кроме того Стен Ли известен по многочисленным эпизодическим ролям в кино. Например, он сыграл смотрителя библиотеки, охранника.

Существует высокая вероятность, что зрители увидят новые роли Стэна Ли в ближайшие годы. Это объясняется тем, что, начиная с 2016 года, он регулярно снимался в камео, которые пока не увидели свет. Кроме того, Disney (владеет Marvel) начала использовать оцифрованные копии умерших актёров в своих фильмах: в «Звёздных войнах: Изгой-один» появился Питер Кушинг (злодей Уилхафф Таркин), а Кэри Фишер, скончавшаяся в 2016 году, появится в девятом эпизоде, отмечает TJ.

По поводу случившегося американские компании Marvel и Disney выразили соболезнования. «Marvel Comics и Walt Disney Company глубоко опечалены уходом почётного председателя Marvel Стэна Ли. С большой горечью мы выражаем глубокие соболезнования его дочери и брату», – говорится в тексте.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 12.11.18

«А могли бы народу выборы отдать!» Один свежий Пушилин обойдётся в кучу американских санкций. / Путин готов к капитуляции: Япония может получить не только Курилы, но и весь Дальний Восток. / Белоруссия собирается стать морской державой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»