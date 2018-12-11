Universal Music объявил самую популярную песню XX века (ФОТО)

Медиахолдинг Universal Music Group назвал самую прослушиваемую песню прошлого века. Ею признала Bohemian Rhapsody британской группы Queen, выпущенная в 1975 году, сообщается в твиттере UMG. Композиция набрала 1,5 миллиарда прослушиваний.

Гитарист Queen Брайан Мэй очень обрадовался успеху песни. Об этом музыкант сообщил в комментарии американскому изданию Variety. По его признанию, он гордится тем, что музыка Queen «до сих пор максимально разливается» и нравится слушателям.

Как отмечает издание, стать лидером рейтинга самых популярных песен прошлого столетия британским рокерам поспособствовал вышедший в ноябре фильм «Богемская рапсодия», посвященный легендарному Фредди Меркьюри. Лента номинирована на премию Европейской киноакадемии «Золотой глобус».

Стоит отметить, что «Богемская рапсодия», написанная Меркьюри, стала одним из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки. Композиция три раза входила рейтинг в Hot 100 по версии Billboard – в 1975, в 1992 и в 2018 годах. В 2007 году жители Британии в ходе опроса признали видео на эту песню лучшим клипом всех времен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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