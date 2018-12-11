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Вторник, 11 декабря 2018, 10:16 мск

Новости Культура

Universal Music объявил самую популярную песню XX века (ФОТО)

pastemagazine.com

Медиахолдинг Universal Music Group назвал самую прослушиваемую песню прошлого века. Ею признала Bohemian Rhapsody британской группы Queen, выпущенная в 1975 году, сообщается в твиттере UMG. Композиция набрала 1,5 миллиарда прослушиваний.

Гитарист Queen Брайан Мэй очень обрадовался успеху песни. Об этом музыкант сообщил в комментарии американскому изданию Variety. По его признанию, он гордится тем, что музыка Queen «до сих пор максимально разливается» и нравится слушателям.

Как отмечает издание, стать лидером рейтинга самых популярных песен прошлого столетия британским рокерам поспособствовал вышедший в ноябре фильм «Богемская рапсодия», посвященный легендарному Фредди Меркьюри. Лента номинирована на премию Европейской киноакадемии «Золотой глобус».

Стоит отметить, что «Богемская рапсодия», написанная Меркьюри, стала одним из самых продаваемых синглов в истории рок-музыки. Композиция три раза входила рейтинг в Hot 100 по версии Billboard – в 1975, в 1992 и в 2018 годах. В 2007 году жители Британии в ходе опроса признали видео на эту песню лучшим клипом всех времен.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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