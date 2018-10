«Богемская рапсодия» – придраться не к чему». Фильм о Меркьюри, которого ждали, – авторская рецензия корреспондента НД

«Кажется, эти парни сделали невозможное». Такой была моя первая мысль по выходе из кинозала. И вот почему. Фильм ждали давно, и ждали очень многие. Я сразу замечу: тут я говорю не от имени журналиста и дипломированного культуролога, а как бывший председатель одного из екатеринбургских фан-клубов группы Queen с 25-летним стажем. И именно поэтому знаю, что многие из нас, включая меня, ждали премьеры со смесью страха и надежды. О фильме «Богемская рапсодия», посвященном легендарному Фредди Меркьюри, – читайте авторскую рецензию корреспондента «Нового Дня» Евгении Вирачевой.

Честно говоря, поначалу ожидания были самые нерадужные. Я боялась того, чего боялся бы на моем месте любой правоверный квиноман: либо скатывания авторов в «желтуху и порнуху», либо «наведения хрестоматийного глянца», как выражался Владимир Владимирович. Тот, который Маяковский. Но каким-то чудом съемочной бригаде удалось избежать и того, и другого. Возможно, сыграло свою роль то, о чем заявлялось с самого начала: оставшиеся в живых члены группы Queen, гитарист Брайан Мэй и ударник Роджер Тейлор, планировали создать фильм, который было бы не стыдно показать детям. Хотя, к примеру, актер Саша Барон Коэн, который пробовался на роль Фредди, хотел сделать фильм «для более взрослой аудитории» – и в итоге был отогнан от проекта на расстояние пушечного выстрела.

Очень понравился кастинг. За исключением того момента, который нам демонстрируют в первом же кадре: у парса Фарруха Бульсара, оказывается, были глаза зеленого цвета. Все остальное – фигура, волосы на голове и не только, знаменитые зубы – у актера Рами Малека воссозданы очень тщательно и с любовью к персонажу. Прекрасны также костюмы, прически, макияж. Играет Рами хорошо. Чему немало способствует сценарий. Представляю, чего стоило его авторам деликатно и с тактом раскрыть такие непростые стороны биографии Фредди, как, например, конфликт из-за его образа жизни с глубоко религиозным отцом. Актеры, играющие родителей, Боми и Джер Бульсара, – очень натуральны и близки к прототипам. От сцены примирения с отцом перед концертом Live Aid – комок в горле. «Благие мысли, благие слова и благие дела», основа зороастризма, и в самом деле способны творить чудеса.

Мэри Остин, возлюбленная Фредди, в исполнении Люси Бойнтон, на мой придирчивый вкус, уж слишком приторна и идеальна, но, боюсь, я небеспристрастна. Найти квиноманку, любящую Мэри Остин, – не проще, чем найти фанатку Джона Леннона, обожающую Йоко Оно. А вот возлюбленный вокалиста Джим Хаттон (Аарон Маккаскер) – откровенно похож и хорош. Характер Джима дан хоть и намеками, но яркими, сильными мазками, так, что сразу видишь: мужик, и понимаешь, за что его полюбила наша коронованная особа. Отдельно отмечу, что котики прекрасны! Котиков в фильме много, и все они упитанные, пушистые и красивые. Никого ни забыли – ни Оскара, ни Тиффани, на Дилайлу, ни Голиафа и Мико.

Мне немного не хватило раскрытия образов Брайана, Роджера и Дики. Тема кризиса группы 1983 года, «мюнхенские» загулы ФМ, и его срывы – все это отражено. Но хотелось бы все-таки больше про остальных членов группы (тема любви Роджера и карбюратора – раскрыта! – примечание для фэнов). При всем этом – сценарий показался мне очень гармоничным и светлым. Но все же это кино – только для взрослых. Иначе готовьтесь объяснять детям, почему один дядя целует другого, хотя такие сцены сведены к минимуму и, на мой взгляд, – сценарием оправданы.

Фильм заканчивается триумфом группы на Live Aid. Очень многое осталось за скобками – саундтрек к «Горцу», Монсеррат Кабалье и «Барселона», работа над Show Must Go On, борьба Фредди со СПИДом… Хотя, может, это и правильно. Многие музыкальные критики считают именно этот день кульминацией в истории Queen.

Резюмируя все вышесказанное: фильм отличный. Даже фанатам со стажем придраться особенно не к чему. Смотрите смело.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

