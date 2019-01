«Золотой глобус» оценил «Богемскую рапсодию»

В Лос-Анджелесе прошла 76-я церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Ее главным лауреатом стала картина о группе Queen и их легендарном вокалисте Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», которая была признана лучшим драматическим фильмом, а исполнитель главной роли Рами Малек получил «Золотой» глобус как лучший драматический актер.

Стоит отметить, что за звание лучшей драмы в этом году боролись «Черная пантера» (Black Panther) режиссера Райана Куглера, «Черный клановец» (BlacKkKlansman), снятый Спайком Ли, «Если бы Бил-стрит могла заговорить» (If Beale Street Could Talk) режиссера Барри Дженкинса и «Звезда родилась» (A Star Is Born) Брэдли Купера.

«Золотой глобус» в номинации лучшая драматическая актриса получила знаменитая Гленн Клоуз, сыгравшая в фильме «Жена» (The Wife).

В категории «лучшая комедия/мюзикл» лауреатом премии стал фильм «Зеленая книга» (Green Book) Питера Фаррелли. Картина мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рим» (Roma), которую Национальное общество кинокритиков США назвало ранее лучшим фильмом, была удостоена «Золотого глобуса» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Лучшим анимационным фильмом был признан «Человек-паук: Через вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse).

Леди Гага получила «Золотой глобус» за песню Shallow к фильму «Звезда родилась». Она также претендовала на звание лучшей актрисы за роль в одноименном фильме, но в этой номинации осталась без награды.

Награду в номинации лучший драматический сериал завоевали «Американцы», рассказывающий о паре агентов КГБ, которые под видом супругов-американцев поселяются в пригороде Вашингтона.

Известный актер Майкл Дуглас завоевал свой четвертый «Золотой глобус» – на этот раз он победил в телевизионной номинации – его наградили за роль в комедийном сериале «Метод Коминского».

