Американские кинокритики назвали лучшие фильмы 2018 года

Национальное общество кинокритиков США (National Society of Film Critics, NSFC), в которое входят эксперты ведущих американских СМИ, определило список лучших фильмов и актерских работ 2018 года. Фаворитами оказались «Наездник» (The Rider) китайского режиссера Хлои Чжао, «Рома» (Roma) мексиканца Альфонсо Куарона и южнокорейская лента Ли Чхан-дона «Пылающий» (Burning).

Как пишет The Hollywood Reporter, лучшим актером года кинокритики назвали Итана Хоука, который сыграл главную роль в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря» (First Reformed), а лучшей актрисой – британскую артистку Оливию Колман за работу в картине «Фаворитка» (The Favourite).

Лучшим режиссером признан Куарон за постановку «Ромы».

