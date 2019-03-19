Ушел из жизни режиссер «Весны на Заречной улице» Марлен Хуциев

Легендарный советский режиссер, сценарист и театральный педагог Марлен Хуциев скончался на 94-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Режиссер ушел из жизни сегодня в 7 часов утра в Боткинской больнице. Хуциев был доставлен в больницу с внутренним кровотечением в минувшую субботу. Что стало причиной резкого ухудшения состояния, не уточнялось.

В Союзе кинематографистов отметили, что прощание с режиссером состоится в Доме кино. О дате и времени будет известно позже.

Стоит отметить, что перед Новым годом Хуциев попал в больницу вместе с супругой Ириной Соловьевой. Состояние обоих медики оценивали как тяжелое. Врачам не удалось спасти жену режиссера, она умерла в реанимации 4 января.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (Тбилиси). В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии имени Горького, с 1965 года – на киностудии «Мосфильм». В 1968-1971 годы был худруком творческого объединения «Экран» Центрального телевидения. С 1987 по 2009 годы возглавлял кафедру режиссуры художественного фильма ВГИКа.

В числе самых известных картин Хуциева – «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Застава Ильича» (спецприз жюри Венецианского кинофестиваля), «Июльский дождь», «Два Федора». «Послесловие», «Бесконечность». Его последней работой стала драма «Невечерняя». Выход ленты, посвященной встречам Льва Толстого и Антона Чехова, запланирован в 2019 году.

В 1986 году Хуциеву было присвоено звание народного артиста Советского Союза, в 1993 году он получил Госпремию РФ. Также режиссер был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

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