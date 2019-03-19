Проклова о Хуциеве: «Совесть нашего времени»

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Марлен Хуциев, о смерти которого стало известно сегодня, был лицом эпохи и совестью нашего времени, считает известная актриса театра и кино Елена Проклова.

В комментарии для iReactor артистка отметила, что «это был тот режиссер, который открывал новые рамки жизни».

«Его картины были о любви, о порядочности человека, о нравственности. Хуциев снимал кино тогда, когда делать это было особо трудно. Выражаю соболезнования его родным и близким. Ушла эпоха из нашей жизни. Одна из лучших. Безумно благодарна ему за то, что он делал», – заключила Проклова.

Режиссер ушел из жизни на 94 году сегодня в 7 часов утра в Боткинской больнице. Хуциев был доставлен в больницу с внутренним кровотечением в минувшую субботу. Что стало причиной резкого ухудшения состояния, не уточнялось. В Союзе кинематографистов отметили, что прощание с режиссером состоится в Доме кино. О дате и времени будет известно позже.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.03.19

В центре Москвы ограблена галерея: похищены картины советских художников. / Ушел из жизни режиссер «Весны на Заречной улице» Марлен Хуциев. / В Когалым едут Ольга Голодец и Владимир Мединский. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»