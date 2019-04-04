Ушел из жизни всенародно любимый режиссер Георгий Данелия

В Москве сегодня скончался легендарный советский и российский режиссер, сценарист, народный артист СССР Георгий Данелия. Мастеру было 88 лет. О кончине режиссера сообщили его родственники. Информацию о смерти Данелии подтвердил Союз кинематографистов России.

Жена режиссера Галина Данелия сообщила, что супруг умер от остановки сердца, передает агентство новостей «Москва».

В конце февраля стало известно, что режиссер попал в одну из московских больницу с пневмонией. Данелию ввели в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. Позже его супруга сообщала, что режиссеру стало лучше, но врачи не отпускали его домой.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1955 году окончил Московский архитектурный институт, в 1958-м – Высшие курсы сценаристов и режиссеров. С 1959 года Данелия начал работать на киностудии «Мосфильм» режиссером-постановщиком.

Режиссер снял более 20 фильмов, среди которых популярные комедии, такие как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Не горюй!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Паспорт» и другие.

Данелия награжден орденами «За заслуги перед отечеством» II и III степеней, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», а также грузинским орденом Чести. Режиссер также является обладателем премий «Ника», «Кинотавр» и «Золотой орел».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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