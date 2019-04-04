Елена Проклова о Георгии Данелии: «Обожаю все его картины»

Легендарный режиссер Георгий Данелия, о смерти которого стало известно сегодня, был одним из самых великих, считает известная актриса Елена Проклова, снявшаяся в его кинокартине «Мимино» в роли стюардессы.

«Я считаю, что ушел один из великих режиссеров. Для меня, наверное, самый любимый режиссер. Я обожаю все его картины»...», – цитирует ее слова iReactor.

Как сообщал «Новый День», легендарный советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался сегодня на 89-ом году жизни от остановки сердца.

Режиссер снял более 20 фильмов, среди которых популярные комедии, такие как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Не горюй!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Паспорт» и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

«Уходят последние великие»: Глава Конфедерации Союза кинематографистов СНГ о Георгии Данелии. / Ушел из жизни всенародно любимый режиссер Георгий Данелия. / Агент Дольфа Лундгрена объявил фейком сообщение о съёмках актёра в Крыму. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»