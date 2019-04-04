«Уходят последние великие»: Глава Конфедерации Союза кинематографистов СНГ о Георгии Данелии

Уход из жизни легендарного режиссера Георгия Данелия, о смерти которого стало известно сегодня, стало огромной потерей для кинематографа и всего искусства. Об этом заявил председатель Конфедерации Союза кинематографистов СНГ Рустам Ибрагимбеков.

«Это огромная потеря для всего нашего искусства, для кинематографа и для меня лично. Мы с ним не только работали, но и дружили многие годы. Это выдающийся кинорежиссер, который также оставил прекрасные книги после себя…» – отметил Ибрагимбеков, слова которого цитирует iReactor

«К сожалению, наступил тот период, когда мы прощаемся с последними из великих. Недавно ушел Хуциев. Они с Данелией были очень разными режиссерами, но великими, – добавил он.

О смерти Георгия Данелия стало известно в четверг, 4 апреля. Мастеру было 88 лет. О кончине режиссера сообщили его родственники.

Режиссер снял более 20 фильмов, среди которых популярные комедии, такие как «Я шагаю по Москве», «Тридцать три», «Джентльмены удачи», «Афоня», «Не горюй!», «Мимино», «Осенний марафон», «Кин-дза-дза», «Паспорт» и другие.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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