Голливудские блокбастеры утопили российское кино

Доля российских фильмов рекордно снизилась за последние четыре года. Зрители предпочитают громкие голливудские франшизы отечественным лентам. По итогам всего года доля российского кино будет ниже, чем в прошлом году.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», сборы российских фильмов за так называемый сезон блокбастеров, который пришелся на 1 мая – 25 августа, составили 551,7 млн рублей. Этот показатель почти в три раза ниже, чем за тот же период прошлого года. Посещаемость отечественных лент также снизилась почти в три раза – с 7,3 млн зрителей в 2018 году до 2,5 млн, передает «Коммерсант».

Зрителя переманили «Мстители: Финал» и перезапуск «Короля Льва». В то же время российские релизы, от которых рынок ждал большего, недотянули. Ни один из отечественных фильмов, вышедших в сезон блокбастеров, не собрал даже 50 млн рублей, тогда как в прошлом году сборы топ-10 российских картин за этот период в совокупности превысили 1 млрд руб.

В общей сложности с 1 мая по 25 августа сборы составили 19 млрд рублей, однако доля российских фильмов составила лишь 3,2%, в зрителях – 1,8%. В прошлом году эти показатели составляли 11,5% и 12,7% соответственно. «У зрителя нет предпочтения смотреть российское или зарубежное кино, он идет смотреть то, что его заинтересовало в результате рекламы, советов людей, собственного опыта», – говорят игроки рынка киноиндустрии.

При этом прокатчики не заметили снижения интереса именно к российским картинам. Дело скорее в том, что количество и масштаб отечественных фильмов меньше, чем в прошлом году.

По мнению экспертов, по итогам 2019 года доля российского кино составит максимум 20-21,5%. Прокатчики надеются, что осенние отечественные премьеры соберут заявленные продюсерами деньги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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