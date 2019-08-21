Эксперты рассказали о ценах на билеты в кино в России и других странах

Аналитики изучили стоимость билетов на киносеансы в России и других странах. Оказалось, что разница в ценах на 2D и 3D фильмы, а также сеансы по будням и в выходные может быть очень велика.

По данным портала Picodi.com, в большинстве государств Европы, Азии, Африки, обеих Америк и Австралии цены на билеты в кино на 3D-сеанс на 10-25% дороже, чем на обычный двумерный фильм. В России разница составляет 11%.

Как правило, в стоимость входит цена специальных очков. В последнее время кинотеатры отказываются от бесплатных очков и предлагают купить их за небольшую сумму. Зритель после сеанса может забрать их домой. Но как показывает практика, любители кино в следующий раз не берут очки из дома по забывчивости и им приходится покупать новую пару.

В некоторых странах разница в ценах на 2D и 3D фильмы достигает 50-60% (Киргизия, Армения и Казахстан). В то же время в других государствах стоимость практически не отличается (Финляндия (7%), Саудовская Аравия и Словакия (6%), Сингапур (3%), Таджикистан (4%) и Узбекистан (6%)).

Что касается сеансов в разные дни недели, то в будни сходить в кино будет дешевле, но не везде. Так в России билеты в уикенд (вечер пятницы, суббота и воскресенье) стоят в среднем на 22% дороже. На Украине, в Польше, в Румынии сложилась такая же ситуация, а в Австрии разница достигает 38%. В большинстве стран цена билетов в будни и выходные не отличается вовсе.

Больше половины зрителей приходят в кино в уикэнд. Самые популярные для посещения кинотеатра месяцы – октябрь-декабрь и февраль-март. Самый посещаемый день – суббота после Дня святого Валентина. В первый уикэнд после этого праздника в кино хотят четверть всех посетителей февраля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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