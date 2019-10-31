Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами ради обновления лейбла

Музыкант и продюсер Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами основанного им лейбла MALFA. В официальном заявлении, опубликованном на своем youtube-канале Он подчеркнул, что его продюсерский центр передал права на весь контент всем музыкантам, с которыми работал. Исключением стали два артиста, с которыми идут судебные тяжбы. Их имена он называть не стал.

Официальное заявление Макса Фадеева

Фадеев объяснил свое решение намерением реструктуризировать лейбл желанием создать «компанию не масс-маркета», которая будет работать только с одним-двумя артистами в год и производить исключительно высококачественный продукт.

«Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о расторжении контрактов со всеми его артистами, без исключения. Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться. Всем, кто был связан с нами когда-то общим делом, общей работой – я желаю успехов, абсолютно искренне и честно. А мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт. Всех благодарю за понимание», – сказал продюсер.

Максим Фадеев отметил, что такие изменения в лейбле произошли впервые, а связаны они с тем, что MALFA «разрослась до невероятных объёмов и размеров, которые практически невозможно было контролировать». «Я хочу полностью реструктуризировать компанию и её сущность, то есть внутренний посыл. Я понял только одну вещь: это может быть не компания масс-маркет, как у меня была (у нас было более 30 артистов). Это будет очень маленькая компания, очень ёмкая, с ограниченным количеством входов. То есть это будет абсолютно эксклюзивная, очень дорогая компания не масс-маркет», – отметил он.

Фадеев добавил, что реструктуризированный лейбл «будет предлагать рынку одного или двух артистов в год», не больше. Основную задачу компании он видит в работе на результат. «Компания будет настроена на очень чёткую, внятную работу на одного или двух артистов в год. Мы сможем лучше сосредоточиться и выдавать лучший продукт, чем у нас был», – резюмировал музыкант.

Решение Фадеева поддержал продюсер Иосиф Пригожин. Он сказал, что некоторые артисты начинают зазнаваться, как только становятся популярными. «От собственного величия, от признания общества, в том числе продюсера, который их создал, они теряют самоконтроль», – объяснил он в интервью телеканалу «360». Именно потому он занимается только одной артисткой – супругой Валерией. Он добавил, что Максим Фадеев – выдающийся музыкант, но, как и у всех продюсеров, у него непростой характер.

Среди теперь уже бывших артистов лейбла – группа Serebro, исполнительницы Molly, Tereza и музыкант Исайя. С певицей Наргиз Фадеев расторг контракт в сентябре. В одном из интервью певица рассказала, что ушла от продюсера, так как ею никто не занимался, а фактическим управлением лейблом осуществлял не Фадеев, а выступающая под псевдонимом Molly экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина.

Как писал «Новый День», в ходе недавнего концерта в Доме офицеров в приморском Уссурийске певица Наргиз оскандалилась. Многие зрители были шокированы ее поведением на сцене. Публика обвинила певицу в использовании ненормативной лексики, пьянстве и панибратском отношении.

Москва, Иван Гридин

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