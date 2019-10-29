«Постоянно пила виски и материлась»: зрители в шоке от концерта Наргиз

Певица Наргиз выступила в Доме офицеров в городе Уссурийске Приморского края, однако многие зрители оказались в шоке от ее концерта. Им не понравилось поведение исполнительницы на сцене. Публика обвинила певицу в использовании ненормативной лексики и пьянстве, сообщает информагентство UssurMedia.ru.

Один из местных жителей, посетивший выступление звезды вместе с супругой, рассказал журналистам, что на концерте было «много матов, много ругани», в то время как «в зале было много людей с семьями». «Наргиз постоянно пила виски», – поведал зритель, добавив, что он с женой не стал дожидаться завершения концерта. «Ушли разочарованными», – признался мужчина.

Другая местная жительница, побывавшая на концерте, сообщила, что Наргиз вышла на сцену с бутылкой виски и стала жаловаться на свои проблемы, а затем исполнила «какой-то рок с матами» вместе своих хитов. «Музыканты лучше играли, чем она пела», – оценил выступление певицы местный житель.

По словам уссурийцев, в результате концерт досрочно покинула примерно треть зрителей.

Под конец выступления Наргиз попросила зрителей пересесть поближе и «устроить кураж», сообщил один из зрителей. Было заметно, что артистка не трезва, возмутился он.

Комментариев от певицы или ее представителей пока не поступало.

Напомним, что в сентябре оскандалился певец Дима Билан, устроив «пьяный» концерт в Самаре в День города. На портале change.org была опубликована петиция с требованием публичных извинений от исполнителя за неадекватное поведение на сцене. Ее подписали более 600 человек. В обращении говорилось, что исполнитель «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». «Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств», – подчеркивалось в петиции. Ее автор потребовал от властей Самары не приглашать «таких звезд» на городские мероприятия.

Впоследствии Билан извинился за свое поведение, подчеркнув, что «оплошал». Певец признал, что был пьян, поскольку «не рассчитал» дозу коньяка во время встречи с друзьями в гримерке перед выступлением.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.10.19

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