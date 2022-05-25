Певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запрещен въезд на территорию Россию на 50 лет. Соответствующее постановление ФСБ опубликовало издание StarHit. Из документа следует, что 51-летней артистке, имеющей гражданство США, запретили въезжать в Россию до 2 мая 2072 года. Постановление получил адвокат певицы Бахром Исмаилов.

«Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Вот и в отношении Наргиз Закировой было вынесено данное ограничение», – рассказал адвокат. Он добавил, что артистка была готова к такому решению, но, несмотря на это, «остается верна своей гражданской позиции».

Ранее сегодня ряд СМИ сообщили, что певицу не пустили в Россию и могут депортировать в Узбекистан. Сегодня Наргиз прилетела в московский аэропорт Домодедово из Ташкента. В Узбекистане она находилась с апреля этого года. Однако из-за запрета на въезд в РФ певице пришлось вернуться на историческую родину, сообщил адвокат. Он не подтвердил информацию о задержании артистки, о чем ранее сообщала пресса.

До этого въезд в Россию на 50 лет запретили украинским звездам. Под ограничительную меру, в частности, попали популярный тревел-блогер, бывший ведущий «Орла и Решки» Антон Птушкин, Макс Барских, Андрей Данилко (Верка Сердючка), Потап, Настя Каменских, Светлана Лобода, Святослав Вакарчук, Иван Дорн и др.

Москва, Наталья Петрова

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