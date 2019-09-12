«За бесплатно даже не надо»: власти Самары просят не приезжать опозорившегося Диму Билана

Самарские власти попросили певца Диму Билана, оскандалившегося в минувшие выходные в Самаре после появления на сцене в пьяном виде и пообещавшего дать в городе бесплатный концерт в конце сентября, не приезжать в Самару в этом месяце. Чиновники заявили, что в городе сейчас «очень насыщенная культурная жизнь», и предложили исполнителю выступить в Самаре 8 марта 2020 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Подьем».

Ранее на портале change.org была опубликована петиция с требованием публичных извинений от Билана за неадекватное поведение на сцене в ходе концерта в Самаре в День города 8 сентября. Ее подписали более 600 человек. В обращении говорилост, что исполнитель «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». «Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств», – подчеркивалось в петиции. Ее автор потребовал от властей Самары не приглашать «таких звезд» на городские мероприятия.

Впоследствии Билан извинился за свое поведение, подчеркнув, что «оплошал». Певец признал, что был пьян, поскольку «не рассчитал» дозу коньяка во время встречи с друзьями в гримерке перед выступлением. Билан пообещал в ближайшее время дать в Самаре «бесплатный, качественный» концерт и подарить городу детскую площадку, а также аппарат для лечения детей. Об этом он написал в своем инстаграме.

На выходку артиста отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Музыкант посвятил Билану стихотворение, в котором призвал певца не переживать по поводу своего поведения, ведь зрителям повезло наблюдать, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом». Кроме того, заметил он, если бы Билан вышел на сцену трезвым, то его концерт в честь Дня города остался бы незамеченным, а так он оказался «в топе Яндекса, что хорошо».

Самара, служба информации РИА «Новый День»

Самара. Другие новости 10.09.19

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