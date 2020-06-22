У Димы Билана «отняли» победу на Евровидении 2008 года

Фанаты песенного конкурса Евровидение переизбрали победителей прошлых лет. Дима Билан, выигравший награду в 2008 году, оказался лишь на девятом месте.

Пользователи проголосовали в твиттере. В результате победа досталась певице Ани Лорак. «Приятно получать такие новости из Европы!» – написала Лорак в своем Instagram.

В свою очередь продюсер Билана Яна Рудковская заявила, что результаты голосования нельзя считать достоверными. В 2008 году свои голоса за российского артиста отдали миллионы зрителей, а сейчас в опросе участвовали лишь несколько тысяч человек.

Москва, Зоя Осколкова

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