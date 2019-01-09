«Абсолютный трэш»: Дима Билан предложил ввести цензуру в музыке

Поп-исполнитель Дима Билан считает, что в России необходимо ввести цензуру в музыке. По мнению певца, это позволит не сваливаться в абсолютный «трэш» и вседозволенность.

На Russian Music Festival, проходящем в ОАЭ,Дима Билан дал сольный концерт, фотографировался с фанатками в зале, а также пообщался с прессой, где и высказал весьма спорную мысль о том, что некоторые степени свободы стоит ограничивать.

«В западной музыке сейчас происходит какой-то хаос. Если можно каким-то образом все же придерживаться традиций нашей страны, чтобы не сваливаться в абсолютный треш и вседозволенность, то, может быть, и стоит ввести некие рамки. Должны быть структуры, которые будут просеивать все это», – сказал Билан.

Музыкант добавил, что он «открыт миру, но то, что сейчас происходит, – перебор».

Абу-даби, Служба информации РИА «Новый День»

Абу-даби. Другие новости 27.12.18

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