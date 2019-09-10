Шнуров написал стих про опозорившегося Диму Билана

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в стихах отреагировал на выступление в Самаре певца Димы Билана, появившегося на сцене в нетрезвом виде. Музыкант призвал исполнителя не переживать по поводу своего поведения, поскольку зрителям повезло наблюдать, как артист «в зюзю пьяный вертит тазом». «Пусть заходятся от злобы, комментарии жуя», – пишет Шнуров.

Кроме того, заметил он, если бы Билан вышел на сцену трезвым, то его концерт в честь Дня города остался бы незамеченным, а так он оказался «в топе Яндекса, что хорошо».

Лидер «Ленинграда» также обратил внимание на то, что исполнителя поддерживают его коллеги по шоу-бизнесу: «За тебя Гном Гномыч (сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко – прим. ред.) топит, не последний парень в шоу!».

Ранее Билан извинился в своем инстаграме за свою выходку, подчеркнув, он «оплошал». Певец признал, что был пьян, поскольку «не рассчитал» дозу коньяка во время встречи с друзьями в гримерке перед концертом. Билан пообещал в ближайшее время дать в Самаре «бесплатный, качественный» концерт и подарить городу детскую площадку, а также аппарат для лечения детей.

В выходные на портале change.org была опубликована петиция с требованием публичных извинений от Билана за неадекватное поведение на сцене в ходе концерта в Самаре в День города 8 сентября. Ее подписали более 600 человек. В обращении говорится, что исполнитель «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, показывал неприличные жесты». «Человек был явно под воздействием алкоголя, либо наркотических средств», – подчеркивается в петиции. Ее автор потребовал от властей Самары не приглашать «таких звезд» на городские мероприятия. «Билан опозорил наш город… Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», – указывается в обращении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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