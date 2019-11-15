«Союзмультфильм» выпустит новые серии мультика «Ну, погоди!»

Киностудия «Союзмультфильм» работает над новыми сериями любимого россиянами мультика «Ну, погоди!». Первый новый эпизод можно будет увидеть в начале лета следующего года.

По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, планируется выпустить 26 новых серий «Ну, погоди!». Ожидается, что первая серия выйдет на экраны летом 2020 года.

Первый выпуск мультфильма «Ну, погоди!» вышел 6 мая 1969 года. Режиссер Геннадий Сокольский снял «нулевую» серию для мультипликационного журнала «Веселая карусель», главная идея которой легла в основу мультсериала «Ну, погоди!». Режиссером самого мультсериала стал Вячеслав Котеночкин. Волка озвучивал актер Анатолий Папанов, зайца – актриса Клара Румянцева. Мультфильм входит в «Золотую коллекцию» киностудии «Союзмультфильм».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 15.11.19

Брейк-данс в музее, мировая премьера «Петровых в гриппе» и необычные экскурсии – Weekend (18+). / Сербские святыни в Косово на грани уничтожения: ЮНЕСКО уже в курсе. / «Дом со львом» как модель мира. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»