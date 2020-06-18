В мультике «Ну, погоди!» появятся новые герои

В перезапуске легендарного мультфильма «Ну, погоди!» появятся новые герои – Барсук Тим, Ёжик Шу и Косуля Уля. Об этом сообщается на сайте киностудии «Союзмультфильм».

«Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска «Ну, погоди!» в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей», – рассказала генеральный продюсер Юлия Осетинская. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет.

Новые герои также станут символами горного курорта «Роза Хутор» в Сочи. Именно этих животных выбрали не случайно. Косуля, барсук и ёж являются эндемичными обитателями горного Причерноморья, региона, где расположен курорт.

Первая серия перезапуска «Ну, погоди!» выйдет на экраны летом 2020 года. Всего планируется выпустить 26 новых эпизодов длительностью по семь минут. Мультфильм «Ну, погоди!» вышел на экраны в 1969 году, сериал входит в «Золотую коллекцию» киностудии «Союзмультфильм».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.20

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