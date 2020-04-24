«Союзмультфильм» отберет права на Чебурашку у Японии

«Союзмультфильм» хочет вернуть права на использование образа Чебурашки, которые были переданы Японии. Киностудия готова привлечь к решению вопроса власти двух стран.

«Право на использование образа Чебурашки предыдущим руководством киностудии было предоставлено японской компании 16 лет назад. На данный момент относительно срока действия договора и его условий у российской и японской сторон существуют серьезные разногласия, поскольку мы считаем текущую версию договора недействительной, о чем уведомили японцев», – сообщила «Интерфаксу» председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

По ее словам, осложняет решение вопроса то, что по договору все разбирательства, в том числе судебные, должны проходить в Японии, а это потребует финансирования. «В любом случае, мы в ближайшее время намерены серьезно заняться вопросом возврата прав», – отметила Слащева, добавив, что другим вариантом решения может быть вынос этого вопроса на государственный и межправительственный уровень

С 2017 году киностудия «Союзмультфильм» вернула себе более чем 90% прав на использование аудиовизуальных образов и мультипликационных фильмов «золотой коллекции».

Москва, Зоя Осколкова

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