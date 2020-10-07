Бюджет полнометражки про Чебурашку составит 600 млн рублей

Студия «Союзмультфильм» собирается снять игровое кино про Чебурашку. Бюджет картины составит не менее 600 млн рублей. Главного героя создадут с помощью компьютерной графики.

Фильм снимут в партнерстве с Yellow, Black and White (YBW) и телеканалами «Россия 1» и СТС, сообщила «Коммерсанту» председатель правления студии Юлиана Слащева. Съемки планируются на 2021 год, выход в прокат – на 2022 год.

Финансированием проекта занимается YBW, студия рассчитывает на субсидии Фонда кино. Окончательная сумма, которую потратят на съемки, пока не установлена, но уже сейчас известно, что она составит не менее 600 млн рублей. В фильме будет много компьютерной графики, что, безусловно, скажется на бюджете.

Летом 2020 года «Союзмультфильм» привлек инвестиции Сбербанка на развитие в размере 1 млрд рублей. В ближайшие девять лет студия должна произвести 17 сериалов по 4 сезона и 12 полнометражных фильмов. Ожидается, что доля «Союзмультфильма» на российском анимационном рынке вырастет с 5% до 20%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 06.10.20

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