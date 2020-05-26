«Отец был жестоким человеком»: дочь писателя Эдуарда Успенского призвала не называть премию его именем

Дочь писателя Эдуарда Успенского выступила против присвоения его имени новой премии в области детской литературы. В открытом письме директору Государственной детской библиотеки Татьяна Успенская назвала своего отца жестоким человеком, «совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие» и отметила, что человек, чьим именем называют государственную премию, должен быть, прежде всего, добрым и нравственным.

«Мой отец был человеком очень жестоким, совершавшим в течение всей жизни домашнее насилие, это была его система отношений в семье… Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т. д, – рассказала Татьяна Успенская в открытом письме, которое опубликовал «Собеседник». – К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя».

По словам дочери писателя, у Эдуарда Успенского были проблемы с алкоголем, но он не только не обратился за помощью к психологам, но и поддерживал материально секту В.Д. Столбуна, рекламируя ее в СМИ. Это, по мнению дочери писателя, «тоже не может являться большой заслугой». «Мой отец знал об избиениях детей, практикуемых сектой, но это никогда его не останавливало. Он восхищался Столбуном, его методами, приводил туда своих знакомых и друзей», – пишет она, отмечая, что ее отец был, несомненно, талантливым человеком, однако собственные пороки он побороть так и не смог.

«Считаю, что имя человека, практиковавшего много лет насилие в своей семье, в том числе в отношении детей, не должно быть присвоено премии в такой гуманистической области, как детская литература», – подчеркнула Успенская.

Ранее Российская Государственная Детская Библиотека объявила о проведении конкурса на логотип премии имени Эдуарда Успенского.

Секта Столбуна существовала с 70-х годов 20 века. Знакомый Эдуарда Успенского, сын его товарища Валентин Постников рассказывал ранее «КП», что в клинике Столбуна писатель проходил лечение от алкоголизма. «Общие знакомые рассказывали, что, по сути, у Столбуна была не клиника, а секта по вытягиванию капиталов, – пояснил он. – Столбун старался брать к себе только богатых людей, потому что они ему платили 10 процентов от всех своих доходов. И вот Успенский многие годы, лет 20, со всех своих гонораров, в том числе и заграничных, отчислял ему «десятину». По сути, был его спонсором».

Издание отмечает, что секта действовала вплоть до 2000 года, затем ее внесли в разряд тоталитарных и запрещенных. Однако Столбун и после этого организовал подпольные «коммуны», где практиковал свои методы: «ломку неправильной структуры личности» через унижение.

Эдуард Успенский – писатель, сценарист, автор жестких книг, телеведущий. Создал таких персонажей, как дядя Федор, кот Матроскин, почтальон Печкин и пес Шарик, крокодил Гена и Чебурашка, братья Колобки. Успенский был одним из создателей передач «Спокойной ночи, малыши!», «АБВГДейка» и «Радионяня». Скончался в августе 2018 года, похоронен на Троекуровском кладбище.

Москва, Татьяна Дорофеева

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