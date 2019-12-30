Назначен новый худрук театра «Современник» после кончины Галины Волчек

Новым художественным руководителем театра «Современника» назначен театральный режиссер и педагог Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков.

Сейчас Рыжаков является худруком Центра имени Всеволода Мейерхольда (ЦИМ). В новую должность он вступит 4 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент культуры. На посту руководителя ЦИМ Рыжакова сменит арт-директор Елена Ковальская.

Предыдущий худрук «Современника» Галина Волчек умерла 26 декабря в возрасте 86 лет от осложнений после пневмонии. В театре она поставила более 30 спектаклей. Народную артистку СССР похоронили 29 декабря на Новодевичьем кладбище.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.12.19

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