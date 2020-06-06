Актер Михаил Кокшенов будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Прощание с актером Михаилом Кокшеновым намечено на воскресенье, 7 июня, в ритуальном зале Митинского крематория. Урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

Как сообщал «Новый День», актер умер на 84-м году жизни вечером 4 июня. В октябре 2017 года артист перенес инсульт.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. В основном он играл комические роли. Артист известен по таким фильмам, как «Женя, Женечка и «катюша»», «Не может быть!», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Ширли-мырли».

С начала 1990-х годов Кокшенов занялся режиссурой, снял более десятка фильмов.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.06.20

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