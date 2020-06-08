Друг госпитализированного Армена Джигарханяна рассказал о его состоянии

Друг народного артист СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян подтвердил информацию о госпитализации актера. Однако он опроверг данные о том, что Джигарханян перенес инсульт и находится в реанимации.

По словам Согомонян, артиста госпитализировали накануне для профилактического обследования. Ожидается, что Джигарханян будет выписан примерно через неделю, добавил он, отметив, что актер по состоянию здоровья раз в 2-3 месяца проходит профилактическое обследование и лечение. В этот раз медики сочли, что «это лучше сделать в стационаре» (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сегодня появилась информация о том, что знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян был госпитализирован после инсульта. Телеграм-канал Baza отмечал, что состояние артиста оценивается как тяжелое, он помещен в отделение реанимации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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