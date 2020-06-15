«Очень хочу получить гражданство РФ»: Наталия Орейро подала документы на российский паспорт

Известная латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России. Об этом она рассказала в интервью ТАСС.

По словам 43-летней артистки, однажды она пришла в российское посольство в Аргентине по ряду вопросов и ей предложили оформить российский паспорт. По ее признанию, она много путешествует по России и имеет с ней крепкие связи, и поэтому дипломаты предложили «оформить это официально». «Я сказала, что для меня это была бы честь», – продолжила Орейро, отметив, что заполнила множество бумаг. Сейчас документы находятся на рассмотрении.

Артистка также сообщила, что история с получением российского гражданства началась с шутки в программе «Вечерний Ургант». По словам Орейро, ведущий Иван Ургант сказал ей, то она «самая русская среди иностранок». На что актриса ответила, что ничуть не сомневается и «Путину следовало бы дать ей гражданство».

«Я сказала это в шутку, а не как просьбу, чтобы это произошло... Мне очень хотелось бы получить российское гражданство», – рассказала Орейно, добавив, что поклонники ей уже подарили 15 сувенирных российских паспортов.

Уругвайская актриса Наталия Орейро получила известность в России после показа в 1999 году по телевидению аргентинского сериала «Дикий ангел», в котором она сыграла главную роль.

Знаменитости начали оформлять гражданство РФ после того, как в 2013 году обладателем российского паспорта стал французский актер Жерар Депардье. В 2016 году гражданином России стал американский актер Стивен Сигал. За последние годы российский паспорт также получили боксер Рой Джонс-младший, боец смешанных единоборств Джефф Монсон, велогонщик Шейн Перкинс, футболисты Роман Нойштедтер и Марио Фернандес.

Москва, Наталья Петрова

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