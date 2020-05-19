Россия стала выдавать иностранцам в 2,5 раза больше паспортов

В первом квартале 2020 года гражданство РФ получили более 161 тыс. человек, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные МВД.

Годом ранее к апрелю российское гражданство было предоставлено 63,2 тыс. человек. Рост числа выданных иностранцам паспортов остается непрерывным с 2017 года, сообщает РБК со ссылкой на международную аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza. Так, например, в 2019 году гражданами России стали 497,8 тыс. человек, а годом ранее – 269,4 тыс. человек. По оценкам доцента Института демографии ВШЭ Никиты Мкртчяна, если текущие темпы выдачи паспортов сохранятся на протяжении всего 2020 года, то итоговая цифра может стать рекордной и превысить показатели прошлых лет.

Эксперт напомнил, что российские власти намерены упростить получение российских паспортов для граждан Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. Разработанный, но пока не утвержденный документ предполагает, что им не придется проводить в России 5 лет, чтобы получить право на гражданство. По мнению Мкртчяна, это может привести к еще большему увеличению числа случаев предоставления гражданства. Он отметил, что выходцы из этих стран культурно близки россиянам.

По его словам, пандемия коронавирусной инфекции может сказаться на демографическом приросте, так как поток иностранцев вряд ли снизится, а вот уезжать за рубеж будет значительно меньше россиян. Больше всего российских паспортов получили граждане Украины. С начала 2016 года по первый квартал 2020 года их доля среди мигрантов составила 46,6%, или 676,8 тыс. человек.

Вторая по численности группа – уроженцы Казахстана (12,9%), далее следуют Таджикистан (10%), Армения (7,2%), Узбекистан (6,3%), Молдова (4,8%), Азербайджан (3,4%), Киргизия (2,7%), затем группа лиц без гражданства (2,4%). Замыкают десятку граждане Белоруссии (1,3%).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.05.20

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