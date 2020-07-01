Ушел из жизни актер Виктор Проскурин – звезда фильмов «Большая перемена» и «Выйти замуж за капитана»

Скончался в возрасте 68 лет известный актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Проскурин. Об этом сообщил его супруга Ирина Хонда в своем Facebook.

Смерть Виктора Проскурина наступила 30 июня. По словам жены актера, она находится в шоке и пока не знает, что сказать. «Все неожиданно. Как любая смерть», – добавила супруга артист.

Причина смерти актера не уточняется.

Виктор Проскурин сыграл в нескольких десятках фильмов. Широкую известность и популярность Проскурин получил благодаря своим ролям в кино: актер сыграл Геннадия Ляпишева в «Большой перемене» и капитана Александра Блинова в ленте «Выйти замуж за капитана». Также он снялся в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Военно-полевой роман», «12 стульев», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Однажды двадцать лет спустя»,«Пиковая дама» и многих других картинах.

С 1973 года актер работал в «Ленкоме», в 1988 году перешел в театр имени Ермоловой. В 2010 году награжден орденом «За вклад в культуру», в 2005 году удостоен Ордена Петра Великого I степени за выдающиеся заслуги и личный вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Москва, Наталья Петрова

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