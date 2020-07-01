Аппарат ИВЛ не помог: озвучена причина смерти актера Виктора Проскурина

Известный актер Виктор Проскурин скончался от болезни легких. Об этом сообщила супруга артиста Ирина Хонда в комментарии «Комсомольской правде», отметив, что коронавируса у мужа не было.
По словам женщины, у актера была хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). «Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера», – рассказала жена артиста.
Она уточнила, что в больнице мужа сразу же подключили к аппарату ИВЛ. «Его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью», – сказала супруга Прскурина.
Стоит отметить, что от ХОБЛ ранее скончались Георгий Данелия, Олег Ефремов и Игорь Кваша.
Ирина Хонда подтвердила, что у мужа также был рак, но причиной смерти стала именно болезнь легких.
Напомним, Виктор Проскурин скончался 30 июня в одной из московских клиник, ему было 68 лет. Дата прощания с актером будут объявлена позднее.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 01.07.20
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