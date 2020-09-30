В Йемене здание национального музея обрушилось из-за ливней

В йеменском городе Таиз обрушилась часть здания Национального музея. Речь идет о бывшем королевском дворце, который недавно отреставрировали.

На месте происшествия побывал фотограф AFP. По его словам, вход, фасад, а также несколько комнат были разрушены. Директор этого места Рамзи аль-Дамини уточнил, что рухнул один из главных входов.

Причиной обрушения стали проливные дожди, которые шли последние несколько месяцев. Ливни привели к наводнениям в нескольких районах страны, десятки людей погибли, а несколько объектов, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, были повреждены.

Бывший османский дворец и королевская резиденция были преобразованы в музей в 1967 году. В 2019 году его частично отреставрировали, окончание ремонтных работ было запланировано на 2023 год.

Сана, Зоя Осколкова

Сана. Другие новости 30.09.20

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