Лидер Rammstein спел песню на русском языке

Лидер рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню «Любимый город» на русском языке. Ролик опубликован на YouTube.

Россиянам песня известна в исполнении Марка Бернеса. Композицию написали в 1939 году для кинофильма «Истребители». Над текстом работал Евгений Долматовский, музыку сочинил Никита Богословский.

По словам режиссера Тимура Бекмамбетова, Линдеманн исполнил «Любимый город» к выходу фильма «Девятаев». «Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню, – рассказал режиссер в интервью «Комсомольской правде». – Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама».

Берлин, Зоя Осколкова

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