Выступление Тилля Линдеманна в Екатеринбурге подверглось цензуре (ВИДЕО)

В Екатеринбурге начался концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», выступление задержали примерно на сорок минут. Зрители простояли в очереди в «Екатеринбург-ЭКСПО» примерно час. Перед началом концерта прозвучало объявление, что часть выступления подверглась цензуре. Зрители отмечают, что в визуальном сопровождении концерта некоторые сцены были закрыты заставками с надписью censored.

Выступление Линдеманна подверглось цензуре

Напомним, что накануне концерта в адрес губернатора Свердловской области поступило обращение с требованием отменить концерт по причине его неэтичности. Так же был проведён одиночный пикет местной активистки. Тилль Линдеманн в феврале выпустил клип Till the End, снятый как порноролик. В видео снимались молодые девушки, в России их деанонимизировали. Россиянкам стали поступать угрозы, лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков в фейсбуке написал: «Если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

Екатеринбург, Елена Васильева

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