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Пятница, 27 марта 2020, 15:47 мск

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У солиста Rammstein Тилля Линдеманна выявили коронавирус

Фото: lindemann.band

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусной инфекцией. Артист попал в больницу с воспалением легких.

Как сообщает газета Bild со ссылкой на собственные источники, музыкант обратился к врачу с высокой температурой. Его госпитализировали и взяли анализы. Тест на COVID-19 оказался положительным. По словам медиков, состояние Линдеманна стабильное, угрозы жизни нет.

Исполнитель на прошлой неделе вернулся в Германию после тура по России со своим сольным проектом Lindemann. 2 марта группа выступила в Санкт-Петербурге, затем дала концерты в Минске и Киеве. 9 марта коллектив приехал в Екатеринбург, после чего отправился в Краснодар. 15 марта состоялось выступление в Москве.

Концерт в Новосибирске 17 марта оказался последним, так как в связи с эпидемией было решено прервать гастроли. Оставшиеся выступления в Перми, Казани и Воронеже отменили.

Берлин, Зоя Осколкова

Берлин. Другие новости 27.03.20

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