В Екатеринбурге почти раскупили билеты на шоу Линдеманна, концерт которого потребовали запретить после порноскандала

В «Екатеринбург-Экспо» 9 марта выступит лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он приезжает с проектом Lindemann, в котором участвует также основатель шведских метал-групп Pain и Hypocrisy Петер Тэгтгрен. Практически все билеты уже раскуплены.

После Екатеринбурга, 17 марта, Линдеманн выступит в Новосибирске. В этом городе помощник депутата-единоросса Роман Котик обратился к мэру с требованием запретить выступление музыканта. «В преддверии празднования 75-летия Великой Победы немецкий вокалист планирует организовать очередную оргию в нашем городе. Я, конечно, не религиозный фанат и не могу назвать себя закоренелым консерватором, но совершенно уверен, что подобного рода мероприятия – это глумление над памятью людей, воевавших с фашистской Германией. Сегодня обратился к мэру Новосибирска, Анатолию Евгеньевичу Локтю, с требованием отменить этот беспредел», – написал он «ВКонтакте» и приложил скан обращения.

Тилль Линдеманн в феврале выпустил клип Till the End, снятый как порноролик. В видео снимались молодые девушки, в России их деанонимизировали. Россиянкам стали поступать угрозы, лидер движения «Мужское государство» Владислав Поздняков в фейсбуке написал: «Если в России найдется националист-одиночка, который убьет их, мне будет их не жалко».

В Екатеринбурге пока не было громких требований запретить концерт немецкого музыканта, в группах, посвященных концентру, в основном обсуждается предстоящее мероприятие с точки зрения шоу и музыки, а не порноскандала.

Екатеринбург, Елена Иванова

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