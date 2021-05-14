«Давят со всех сторон»: Кортнев и «Ногу свело!» потребовали остановить отмену их концертов

Музыкант Алексей Кортнев и группа «Ногу свело!» потребовали прекратить давить на них из-за несогласия с политической ситуацией в России. «Новая газета» разместила обращение к администрации президента РФ от имени музыкантов на платформе Change.org.

Петиция подана от имени Нойз МС, Дмитрия Спирина и Алексея Кортнева, Васи Обломова и Марии Любичевой, а также групп «Порнофильмы», «Ногу Свело!», «Йорш», «Рабфак», «Аркадий Коц».

«Давят со всех сторон. Нас запугивают силовики, наши концерты превращают в полицейские рейды, чиновники на местах звонят в клубы и настоятельно рекомендуют с нами не связываться. Были сорваны целые туры у музыкантов, известных на всю страну», – говорится в обращении.

Артисты напомнили, что их концерты приносят прибыль и государству, которую можно было потратить на благоустройство, ремонт дорог и строительство школ и больниц. А после отмены гастролей без дохода остаются не только звезды, но и работники концертной сферы.

«Убытки исчисляются миллионами. Отменяя мероприятия, чиновники обкрадывают граждан своей страны. Лишают всех, кто трудится в концертной индустрии – от музыкантов до уборщиц, от промоутеров до охранников клубов, от арт-директоров до техников, от водителей до барменов – зарплат и средств к существованию», – заявили музыканты.

Звезды вспомнили о гонениях независимой музыки в эпоху СССР и призвали власти не повторять советский опыт, назвав его «преступлением перед миллионами слушателей».

«Мы требуем прекратить преследование музыкантов за их гражданскую позицию, перестать запугивать, угрожать штрафами и реальными сроками», – выдвинули требования артисты.

На момент публикации новости петицию подписали 2979 человек.

Напомним, в середине апреля организаторы концертов рок-группы «Ногу свело!» объявили о переносе выступлений на осень. Все мероприятия, которые должны были состояться в регионах Сибири с 25 апреля по 6 мая были отменены.

Как сообщал «Новый День», в Екатеринбурге отменили концерт «Ногу свело!» на День Победы. Лидер группы Макс Покровский связал отмену выступления со своей политической позицией, а именно поддержкой оппозиционера Алексея Навального.

«Концерт отменили в связи с поддержкой Алексея Навального и непосредственно с участием в митинге, который прошел 21 апреля. Мы абсолютно четко знаем, откуда идет это решение», – сказал тогда музыкант.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.05.21

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