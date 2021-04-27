Макс Покровский: концерт в Екатеринбурге отменили из-за нашей поддержки Навального

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский считает отмену концерта в Екатеринбурге на День Победы политическим решением.

«В отличие от отмены сибирского тура, мы точно знаем причину отмены выступления в Екатеринбурге. Концерт отменили в связи с поддержкой Алексея Навального и непосредственно с участием в митинге, который прошел 21 апреля. Мы абсолютно четко знаем, откуда идет это решение, но не хотим это оглашать. Промоутеры, которые были вынуждены нам об этом сообщить, – наши очень хорошие и давние партнеры, не хотим, чтобы это как-то отразилось на них. Организаторы – такая же пострадавшая сторона. И здесь важно четко разделять тех, кто принял решение, и тех, кому пришлось его озвучить. Очевидно, что нам хотят обрезать крылышки, но у них это не получится!», – прокомментировал музыкант. Покровский анонсировал выпуск нового клипа «Крылья» в ответ на отмену концертов – он выйдет завтра.

Добавим, администрация Екатеринбурга приглашала группу «Ногу свело!» выступить в День Победы на главной сцене Екатеринбурга, на Октябрьской площади. В пятницу ЦК «Урал» объявил закупку, но к этому моменту ее уже отменили. «Новый День» запросил в мэрии комментарий о причинах такого решения – до сих пор ответ не поступил. Интересно, что кроме Макса Покровского в закупке указывалось участие Найка Борзова, в администрации сообщили, что он выступит, а вместо «Ногу свело!» теперь ждут «Серьгу».

Ранее Покровский уже заявлял, что группа испытывает проблемы с концертами, ему отказываются предоставлять площадки «из-за давления властей».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 27.04.21

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