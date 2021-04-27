Мэрия Екатеринбурга отказалась звать Макса Покровского на концерт 9 Мая

Макс Покровский и группа «Ногу свело!» не будут выступать в Екатеринбурге на концерте 9 Мая. ЦК «Урал» отменил соответствующую закупку, которая была размещена в пятницу.

Согласно контракту, ожидалось участие двух групп – «Ногу свело!» и Найка Борзова. В мэрии говорят, что Найк Борзов в Екатеринбурге все-таки выступит, отмена касается только второго коллектива. В чем официальная причина отмены закупки и кого позовут на концерт, в пресс-службе администрации города обещали пояснить в течение дня.

Добавим, Макс Покровский в соцсетях и интервью ранее говорил, что у группы есть проблемы с выступлениями – их отменяют из-за того, что он поддерживает Алексея Навального. После этого новость о закупке шоу от мэрии казалась удивительной, но, видимо, чиновники оперативно передумали.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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