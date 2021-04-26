На 9 Мая мэрия Екатеринбурга пригласит Найка Борзова и «Ногу свело!»

В День Победы администрация Екатеринбурга организует праздничный концерт, на который пригласит Найка Борзова и группу «Ногу свело!».

На сайте госзакупок опубликован проект договора с концертной организацией, в которой прописаны все детали визита музыкантов в Екатеринбург. Указано, что артисты прилетят экономклассом «Аэрофлота». Группа Найка Борзова разместится в отеле 4*, «Ногу свело!» – не ниже 3*. Учтены и другие детали: температура воздуха на концертной площадке должна быть не ниже +22 °C, а вся охрана обязана носить маски.

Концерт начнется в 19:00 на Октябрьской площади и продлится до 22:30, но хедлайнеры будут выступать по 50 минут. За это город готов заплатить 2 499 582 рубля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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