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Вторник, 27 апреля 2021, 10:32 мск

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В мэрии рассказали, кто выступит в День Победы в Екатеринбурге вместо «Ногу свело!»

В администрации Екатеринбурга рассказали, кто заменит Макса Покровского и группу «Ногу свело!» на праздничном концерте. В День Победы на главной сцене города выступит «Серьга». Причины отмены группы «Ногу свело!» не называются.

Напомним, ранее была размещена закупка концерта двух групп, которые должны были выступить на Октябрьской площади 9 Мая – Найк Борзов и «Ногу свело!». После того как СМИ сообщили об этом, в администрации передумали и отменили закупку, причем Найк Борзов выступать будет.

Макс Покровский известен своей поддержкой Алексея Навального, он уже говорил, что группа испытывает проблемы с концертами, ему отказываются предоставлять площадки «из-за давления властей».

Екатеринбург. Апрель 27, Людмила Прокофьева

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