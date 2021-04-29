На фестиваль «Слова и музыка свободы» не боятся приглашать сторонников Навального

На фестиваль «Слова и музыка свободы», который пройдет в Ельцин-центре в День России 12 и 13 июня, организаторы не побоялись пригласить гостей, которые ранее выражали свою поддержку оппозиционеру Алексею Навальному. «Мы исходим из наших конституционных прав и свобод, и уверены, что никто не помешает собраться на фестивале людям с разными политическими взглядами», – прокомментировала «Новому Дню» первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

Фестиваль «Слова и музыка свободы» пройдет в Ельцин-центре 12 и 13 июня, он будет посвящен Конституции и Дню России одновременно. Организаторы пока держат в секрете полную программу, но известно, что как и в прошлые годы, она будет состоять из двух частей – лекционной и музыкальной, – рассказал сегодня на пресс-конференции в ТАСС руководитель программной дирекции Ельцин-центра Денис Корнеевский.

В качестве спикеров на разговорной части выступят писатель Дмитрий Быков, политолог Екатерина Шульман, продюсер и музыкальный критик Михаил Козырев, редактор канала «Дождь» Тихон Дзядко. Музыкальную часть фестиваля поделили на два дня. Концерты будут устраивать на стилобате – по открытым небом. Кто станет хэдлайнером, организаторы не говорят, но известно, что среди прочих в Екатеринбург приедут известные в соцсетях музыканты «Молчат дома» из Минска и любимые уральцами OQJAV. Имена главных звезд уральцам предлагают угадать: в соцсетях Ельцин-центра идет конкурс, победители, назвавшие имена хэдлайнеров верно, получат билеты на «СМС».

Организаторы фестиваля «Слова и музыка свободы» отметили, что не боятся собрать в качестве участников и гостей представителей самых разных политических взглядов, включая оппозиционные (например, Михаил Козырев записывал видеоролики в поддержку Навального – прим. ред). Несмотря на недавнюю историю с отменой концерта группы «Ногу свело!» в Екатеринбурге, Ельцин-центр не ждет никаких административных ограничений, – об этом рассказали представители площадки, отвечая на вопрос «Нового Дня».

«Мне кажется, Российская Конституция, в честь которой и родился наш фестиваль, разрешает иметь самые разные политические вгляды. И наша страна тем и сильна, – отметила первый заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень. – Мы исходим из наших прав и свобод, и уверены, что никто не помешает собраться на фестивале в Ельцин-центре людям с разными политическими взглядами: такими, которые близки «Единой России», партии КПРФ, партии «Яблоко», или которые пока не близки ни одной из этих партий, а пока представлены в несистемной позиции».

Руководитель программной дирекции Ельцин-центра Денис Корнеевский добавил, что никакой политической или административной конъюктуры у фестиваля нет.

«И если вы помните, Максим Покровский (группа «Ногу свело!» – прим.ред) выступал у нас несколько лет назад на стилобате, когда мы поддерживали фестиваль «Ночь музыки». И уверен, что рано или поздно мы еще раз пригласим эту группу, и они еще раз отыграют у нас», – добавил Корнеевский.

Напомним, мэрия Екатеринбурга сначала планировала пригласить на концерт в честь Дня Победы группу «Ногу свело!» и даже объявила соответствующую заявку. Но затем она была отменена. Солист группы Макс Покровский в своем заявлении указал, что приглашение отменили из-за того, что музыканты поддерживают Алексея Навального и участвовали в соответствующих протестных мероприятиях.

Фестиваль «Слова и музыка свободы» в этом году сначала планировали провести онлайн, но затем организаторы отказались от этой идеи, чтобы вживую собраться летом, когда коронавирусные ограничения немного ослабят.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 29.04.21

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