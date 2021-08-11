Актер Владимир Стеклов вылечился от Covid-19

Врачи выписали актера Владимира Стеклова из больницы после выздоровления от коронавируса. 73-летнему артисту рекомендовали ежедневные прогулки, но он уже готов к работе над новым спектаклем.

«Владимир Стеклов выписан. Чувствует себя хорошо. Владимир Александрович займется подготовкой к гастрольным выступлениям», – рассказала директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский РИА «Новости».

Театра в преддверии выборов в Государственную Думу РФ поедет с гастролями в самопровозглашенные ДНР и ЛНР со спектаклем «Анна Каренина».

Напомним, о госпитализации Владимира Стеклова стали известно 29 июля. У актера выявили коронавирус и отвезли в больницу имени Филатова с 50%-м поражением легких.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 11.08.21

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