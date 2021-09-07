Власти Франции назвали дату прощания с Бельмондо

Поклонники смогут попрощаться со звездой французского кино Жан-Полем Бельмондо 9 сентября. Власти обсуждают возможность объявления национального траура, сообщает BFM.TV.

Церемония прощания состоится в парижском Доме Инвалидов в ближайший четверг.

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным и всем поклонникам артиста. Он назвал Бельмондо национальным достоянием и знаковой фигурой в мире кино.

Напомним, легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался накануне на 89-м году жизни. Причину смерти актера пока не называют. Известность пришла к артисту в 1959 году после картины Жан-Люка Годара «На последнем дыхании», но самыми популярными работами актера стали фильмы «Великолепный» и «Профессионал». Всего Бельмондо сыграл более 80 ролей в кино.

Париж, Наталья Рязанова

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