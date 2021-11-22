Названа дата прощания с актрисой Ниной Руслановой

Прощание с народной артисткой Ниной Руслановой пройдет в Доме кино 24 ноября в 11:00. Артистку похоронят на Троекуровском кладбище Москвы. Об этом сообщает Союз кинематографистов России.

Заслуженная артистка РСФСР и народная артистка России Нина Русланова скончалась накануне на 76-м году жизни после продолжительной болезни. По данным СМИ, у актрисы диагностировали коронавирус, но она изначально отказывалась ехать в больницу. 11 ноября Русланову госпитализировали с вирусной пневмонией и аритмией. У артистки также выявили дыхательную недостаточность, передавал «Пятый канал».

Нина Русланова работала в Театре имени Вахтангова и Театре имени Маяковского. На большом экране актриса дебютировала в 1967 году с главной роли в фильме Киры Муратовой «Короткие встречи». Партнером по съемкам был Владимир Высоцкий. За эту работу актриса в 1987 году получила Премию «Ника». Всего на ее счету более 140 киноролей. Русланова снималась в фильмах «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Берегите мужчин», «Зимняя вишня», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полдень», «Цыган», «Завтра была война», «Кин-дза-дза» и многих других.

Напомним, в субботу стало известно о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина. Актер скончался от последствий коронавируса. Церемония прощания с актером пройдут 23 ноября в Учебном театре ГИТИСа. Похороны состоятся на Миусском кладбище в Москве.

Москва, Наталья Петрова

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