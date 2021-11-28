Стала известна дата прощания с Александром Градским

Церемония прощания с певцом и композитором Александром Градским пройдет 1 декабря. Поклонников и коллег артиста ждут в здании его театра «Градский холл», сообщает ТАСС со ссылкой на театр.

«Предварительно среда, здесь, в помещении «Градский холл», – пояснил представитель театра. Время прощания будет уточнено позже.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Градского. Официальная телеграмма направлена родным и близким артиста.

Как сообщал «Новый День», Градский умер в ночь на 28 ноября в московской больнице. Его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт. Врачи сделали все возможное, но сердце артиста не выдержало.

Александр Градский в 1974 году окончил Гнесинку по специальности «оперный и концертно-камерный певец». Но был не только исполнителем, но автором песен, писал музыку. Несколько последних лет Градский был одним из наставников в телешоу талантов «Голос».

Москва, Наталья Рязанова

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