Российская драма «Разжимая кулаки» вошла в лонг-лист «Оскара»

Американская киноакадемия внесла фильм российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» в список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом сообщается на сайте премии.

Всего в лонг-лист вошли 93 ленты. Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря, а номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года.

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 27 марта 2022 года на сцене кинотетра Dolby в Голливуде. Первоначально церемония былазапланирована на 27 февраля, но позже ее решили отложить на месяц.

Напомним, драма «Разжимая кулаки» в июле получила Гран-при в программе авторского кино «Особый взгляд» Канского кинофестиваля.

Фильм повествует о девушке по имени Ада, которая живет в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Ее отец перевез туда всю семью после теракта в Беслане. Глава семейства воспитывает сыновей и дочь в строгости. Старший сын сбежал от отцовской гиперопеки в другой город на заработки, младший пока не осознал, чего хочет от жизни. Дочь Ада намечает план побега.

Москва, Наталья Петрова

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