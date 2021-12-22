Российский мультфильм о любви боксера и балерины попал в шорт-лист «Оскара» (ВИДЕО)

Российская мультипликационная короткометражка «Боксбалет», снятая режиссером Антоном Дьяковым в 2019 году, вошла в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Соответствующий список, составленный киноакадемией США, опубликован на сайте премии.

Мультфильм претендует на приз в номинации «Лучший короткометражный анимационный фильм». Всего в шорт-лист включены 15 мультфильмов из изначально выдвинутых 82.

Номинанты на премию «Оскар» станут известны 8 февраля 2022 года. Торжественная церемония награждения пройдет 27 марта 2022 года на сцене кинотетра Dolby в Голливуде.

«Боксбалет» длится 15 минут. Мультфильм рассказывает об истории любви между боксером Евгением и балериной Ольгой.

Трейлер мультфильма «Боксбалет»

В 2021 году лента победила в номинации «Лучшая анимационная работа» на российском фестивале «Короче». Кроме того, мульфильм был удостоен главного приза в номинации «Короткий метр» премии «Икар».

Надо отметить, что выдвинутый от России на «Оскар» фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко не попал в шорт-лист претендентов на премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Москва, Наталья Петрова

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