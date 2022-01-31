Актер Борис Щербаков попал в больницу с Covid-19

Тест подтвердил коронавирус у народного артиста России Бориса Щербакова. 72-летний актер госпитализирован, но идет на поправку.

Covid-19 у Щербакова нашли по возвращении со съемок.

«Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок. Или в самолете, или где-то еще подхватил. Надеюсь, что его на днях выпишут», – рассказала супруга актера «Интерфаксу».

Звезда кино переносит болезнь в легкой форме, 30 января тест на Covid-19 был уже отрицательным. По словам жены, Борис Щербаков вовремя прошел ревакцинацию от вируса.

Актер в октябре 2021 года уже попадал в больницу, но тогда у него выявили только пневмонию, коронавирус не подтвердился.

20 января стало известно, что народный артист СССР Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом. 87-летний артист лечился дома и перенес болезнь в легкой форме.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»