Актер Борис Щербаков попал в больницу с Covid-19

Тест подтвердил коронавирус у народного артиста России Бориса Щербакова. 72-летний актер госпитализирован, но идет на поправку.
Covid-19 у Щербакова нашли по возвращении со съемок.
«Он не очень себя хорошо чувствовал, приехал из Ростова-на-Дону со съемок. Или в самолете, или где-то еще подхватил. Надеюсь, что его на днях выпишут», – рассказала супруга актера «Интерфаксу».
Звезда кино переносит болезнь в легкой форме, 30 января тест на Covid-19 был уже отрицательным. По словам жены, Борис Щербаков вовремя прошел ревакцинацию от вируса.
Актер в октябре 2021 года уже попадал в больницу, но тогда у него выявили только пневмонию, коронавирус не подтвердился.
20 января стало известно, что народный артист СССР Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом. 87-летний артист лечился дома и перенес болезнь в легкой форме.
Москва, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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